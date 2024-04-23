Безроднов Александр Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безроднов Александр Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Безроднов (Паутова) Мария Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Безроднов (Паутова) Мария Андреевна

Смерть
Неизвестно

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