Буров Антоний Игнатьевич
Место рожденияТомская г-ия, Мариинский уезд, Боготольская волость, с. Александровка
Дата рождения04.08.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1889
Отец: Буров Игнатий Петрович
Мать: София Кузьминична
Место жительства
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Архив Кузбасса
Бракосочетание
02.11.1909
Жена: Бурова Мария Афанасьевна
Рождение ребёнка
27.07.1910
Дочь: (Бурова) Параскева Антоновна
Мать ребёнка: Бурова Мария Афанасьевна
Смерть
Неизвестно