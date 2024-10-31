Буров Антоний Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБуров Антоний Игнатьевич

Буров Антоний Игнатьевич

Место рождения

Томская г-ия, Мариинский уезд, Боготольская волость, с. Александровка

Дата рождения

04.08.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1889

Отец: Буров Игнатий Петрович

Мать: София Кузьминична

Место жительства
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Архив Кузбасса
Бракосочетание
02.11.1909

Жена: Бурова Мария Афанасьевна

Рождение ребёнка
27.07.1910

Дочь: (Бурова) Параскева Антоновна

Мать ребёнка: Бурова Мария Афанасьевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.