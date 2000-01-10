Клинников Алексей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.07.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1976
Рождение ребёнка
10.01.2000
Дочь: Елизавета Алексеевна
Мать ребёнка: Ирина Геннадьевна
Рождение ребёнка
24.10.2008
Дочь: Марина Алексеевна
Мать ребёнка: Наталья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Геннадьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Николаевна
Место жительства
Неизвестно
Бийск, Адтайский край