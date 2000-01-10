Клинников Алексей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клинников Алексей Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.07.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1976

Отец: Клинников Александр Витальевич

Мать: Суворова Ольга Филипповна

Рождение ребёнка
10.01.2000

Дочь: Елизавета Алексеевна

Мать ребёнка: Ирина Геннадьевна

Рождение ребёнка
24.10.2008

Дочь: Марина Алексеевна

Мать ребёнка: Наталья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Геннадьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Бийск, Адтайский край
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