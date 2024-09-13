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Плеханов Василий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Плеханов Сергей Александрович

Мать: Плеханова Александра Сократовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плеханова Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
20.11.1905 ст.

Сын: Плеханов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Плеханова Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
28.04.1909 ст.

Сын: Плеханов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Плеханова Екатерина Ивановна

ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №3881, стр. 341
Рождение ребёнка
21.09.1911 ст.

Сын: Плеханов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Плеханова Екатерина Ивановна

ЦГА Москвы, фонд №2132, опись №2, дело №194, стр. 84
Рождение ребёнка
23.11.1913

Сын: Плеханов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Плеханова Екатерина Ивановна

ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №4402, стр. 357
Рождение ребёнка
11.04.1917 ст.

Дочь: (Плеханова) Елизавета Васильевна

Мать ребёнка: Плеханова Екатерина Ивановна

ЦГА Москвы, фонд №2132, опись №2, дело №199, стр. 25 ; ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №4921, стр. 38
Смерть
Неизвестно

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