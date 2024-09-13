Плеханов Василий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.11.1905 ст.
Сын: Плеханов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Плеханова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
28.04.1909 ст.
Сын: Плеханов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Плеханова Екатерина Ивановна
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №3881, стр. 341
Рождение ребёнка
21.09.1911 ст.
Мать ребёнка: Плеханова Екатерина Ивановна
ЦГА Москвы, фонд №2132, опись №2, дело №194, стр. 84
Рождение ребёнка
23.11.1913
Сын: Плеханов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Плеханова Екатерина Ивановна
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №4402, стр. 357
Рождение ребёнка
11.04.1917 ст.
Дочь: (Плеханова) Елизавета Васильевна
Мать ребёнка: Плеханова Екатерина Ивановна
ЦГА Москвы, фонд №2132, опись №2, дело №199, стр. 25 ; ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №4921, стр. 38
Смерть
Неизвестно