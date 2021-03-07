Юстус Александр Давыдович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮстус Александр Давыдович

Юстус Александр Давыдович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.1966

Дата смерти

07.03.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1966

Отец: Юстус Давыд Давыдович

Мать: Юстус Тамара

Рождение ребёнка
15.12.1988

Дочь: Юстус Надежда Александровна

Мать ребёнка: Юстус Татьяна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юстус Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юстус Татьяна Николаевна

Смерть
07.03.2021
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close