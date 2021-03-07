Юстус Александр Давыдович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.05.1966
Дата смерти07.03.2021
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1966
Отец: Юстус Давыд Давыдович
Мать: Юстус Тамара
Рождение ребёнка
15.12.1988
Дочь: Юстус Надежда Александровна
Мать ребёнка: Юстус Татьяна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юстус Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Юстус Татьяна Николаевна
Смерть
07.03.2021
Челябинск, Челябинский, Челябинская область