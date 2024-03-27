Симон Иосиф Иосиф/Иван Мельхиорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1928
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Штейнер (Симон) Барбара
Мать ребёнка: Штейн (Симон) Екатерина Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Штейн (Симон) Екатерина Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.08.1918
Дочь: Заикина (Штейнер) Роза Евгеньевна
Мать ребёнка: Штейн (Симон) Екатерина Иосифовна
Смерть
1928
Причина смерти: Сердечный приступ