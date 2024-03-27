Симон Иосиф Иосиф/Иван Мельхиорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симон Иосиф Иосиф/Иван Мельхиорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1928

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1918 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Штейнер (Симон) Барбара

Мать ребёнка: Штейн (Симон) Екатерина Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Штейн (Симон) Екатерина Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Штейн (Симон) Екатерина Иосифовна

Рождение ребёнка
11.08.1918

Дочь: Заикина (Штейнер) Роза Евгеньевна

Мать ребёнка: Штейн (Симон) Екатерина Иосифовна

Смерть
1928
Причина смерти: Сердечный приступ

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