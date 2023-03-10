Дмитриева (седова) Ольга
Место рожденияАстрахань, Астраханская область, Россия
Дата рождения24.07.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1951
Отец: Седов Николай
Мать: Седова Мария
Астрахань, Астраханская область, Россия
Рождение ребёнка
28.01.1986
Дочь: Дмитриева Мария
Отец ребёнка: Дмитриев Вячеслав
Нижний Тагил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитриев Вячеслав
Место жительства
Неизвестно