(Инякина) Матрона Феопентовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Метрическая запись о браке: фонд И-294, опись дело , запись 11 во втором разделе за 1877 год. В поручителях. по жениху: Благовещенского завода крестьяне Евфим Корнилов Купцов, Игнатий Григорьев Со... Показать все
Рождение ребёнка
12.11.1881 ст.
Сын: Соловьев Михаил Евдокимович
Отец ребёнка: Соловьев Евдоким Алексеевич
Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно