(Инякина) Матрона Феопентовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Инякина) Матрона Феопентовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Метрическая запись о браке: фонд И-294, опись дело , запись 11 во втором разделе за 1877 год. В поручителях. по жениху: Благовещенского завода крестьяне Евфим Корнилов Купцов, Игнатий Григорьев Со... Показать все
Рождение ребёнка
12.11.1881 ст.

Сын: Соловьев Михаил Евдокимович

Отец ребёнка: Соловьев Евдоким Алексеевич

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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