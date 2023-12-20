Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Маев) Ефросиния Анисимовна

Отец ребёнка: Маев Анисим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Маев) Мелания Анисимовна

Отец ребёнка: Маев Анисим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маев Давид Анисимович

Отец ребёнка: Маев Анисим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маев Иван Анисимович

Отец ребёнка: Маев Анисим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Маева) Ксения

Отец ребёнка: Маев Анисим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маев Анисим

Смерть
Неизвестно

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