Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Маев) Ефросиния Анисимовна
Отец ребёнка: Маев Анисим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Маев) Мелания Анисимовна
Отец ребёнка: Маев Анисим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Маев Анисим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маев Иван Анисимович
Отец ребёнка: Маев Анисим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Маева) Ксения
Отец ребёнка: Маев Анисим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Маев Анисим
Смерть
Неизвестно