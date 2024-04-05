Bubrowiecka (Zęgota) Ewa 1763 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиBubrowiecka (Zęgota) Ewa

Bubrowiecka (Zęgota) Ewa

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Около 1783 г.р.
Около 1787 г.р.
Около 1788 г.р.
Около 1796 г.р.
Около 1798 г.р.
1802 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.02.1781

Муж: Bubrowiecki Wojciech

Knurowiec/Brańszczyk akt łac
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Bubrowiecki Wawrzyniec

Отец ребёнка: Bubrowiecki Wojciech

Białe Błoto/Poręba
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Bubrowiecki Michał

Отец ребёнка: Bubrowiecki Wojciech

Białe Błoto/Poręba
Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Bubrowiecki Stanisław

Отец ребёнка: Bubrowiecki Wojciech

Białe Błoto/Poręba
Рождение ребёнка
Около 1796

Дочь: Rosińska (Bubrowiecka) Marianna

Отец ребёнка: Bubrowiecki Wojciech

, Białe Błoto/Poręba
Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Bubrowiecki Tomasz

Отец ребёнка: Bubrowiecki Wojciech

, Białe Błoto/Poręba
Рождение ребёнка
17.10.1802

Сын: Bubrowiecki Łukasz

Отец ребёнка: Bubrowiecki Wojciech

, Białe Błoto/Poręba akt łac
Рождение ребёнка
13.05.1804

Дочь: Pieńkoś (Bubrowiecka) Ewa

Отец ребёнка: Bubrowiecki Wojciech

, Białe Błoto/Poręba akt łac.
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.