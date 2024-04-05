Bubrowiecka (Zęgota) Ewa
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.02.1781
Муж: Bubrowiecki Wojciech
Knurowiec/Brańszczyk akt łac
Рождение ребёнка
Около 1783
Отец ребёнка: Bubrowiecki Wojciech
Białe Błoto/Poręba
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Bubrowiecki Michał
Отец ребёнка: Bubrowiecki Wojciech
Białe Błoto/Poręba
Рождение ребёнка
Около 1788
Отец ребёнка: Bubrowiecki Wojciech
Białe Błoto/Poręba
Рождение ребёнка
Около 1796
Дочь: Rosińska (Bubrowiecka) Marianna
Отец ребёнка: Bubrowiecki Wojciech
, Białe Błoto/Poręba
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Bubrowiecki Tomasz
Отец ребёнка: Bubrowiecki Wojciech
, Białe Błoto/Poręba
Рождение ребёнка
17.10.1802
Сын: Bubrowiecki Łukasz
Отец ребёнка: Bubrowiecki Wojciech
, Białe Błoto/Poręba akt łac
Рождение ребёнка
13.05.1804
Дочь: Pieńkoś (Bubrowiecka) Ewa
Отец ребёнка: Bubrowiecki Wojciech
, Białe Błoto/Poręba akt łac.
Смерть
Неизвестно