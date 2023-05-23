(Котова) Софья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Котова) Софья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1931 г.р.

Мать

1925 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЦ
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Место
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Рождение
Неизвестно

Отец: Котов Николай Павлович

Мать: Котова Нина Петрововна

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