Анна Алексеева (Вна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Васильев (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Спиридон Иванов (Ич)
Отец ребёнка: Иван Васильев (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Евдокея Иванова (Вна)
Отец ребёнка: Иван Васильев (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Евдокея Меньшая Иванова (Вна)
Отец ребёнка: Иван Васильев (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Емельян Иванов (Ич)
Отец ребёнка: Иван Васильев (Ич)
Смерть
Неизвестно