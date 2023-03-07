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Новоселов Константин Васильев

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Место рождения

поч. Коробовский, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1758

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Отец

Около 1727 г.р.

Мать

Около 1725 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758

Отец: Новоселов Василий Никитин

Мать: Новоселова Елена Федосеева

поч. Коробовский, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Коробовский, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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