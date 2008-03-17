Балабина (Хохлова) Сарра Даниловна
Место рожденияв поезде, Казахстан
Дата рождения24.05.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1951
в поезде, Казахстан
Рождение ребёнка
01.05.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Балабин Виктор Григорьевич
г. Фрунзе (Бишкек)
Рождение ребёнка
12.06.1972
Сын: Балабин Григорий Викторович
Отец ребёнка: Балабин Виктор Григорьевич
Рождение ребёнка
15.03.1976
Сын: Балабин Алексей Викторович
Отец ребёнка: Балабин Виктор Григорьевич