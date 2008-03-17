Балабина (Хохлова) Сарра Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБалабина (Хохлова) Сарра Даниловна

Балабина (Хохлова) Сарра Даниловна

avatar

Место рождения

в поезде, Казахстан

Дата рождения

24.05.1951

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1951

Отец: Хохлов Данил Михайлович

Мать: Хохлова Парасковья Тихоновна

в поезде, Казахстан
Рождение ребёнка
01.05.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Балабин Виктор Григорьевич

г. Фрунзе (Бишкек)
Рождение ребёнка
12.06.1972

Сын: Балабин Григорий Викторович

Отец ребёнка: Балабин Виктор Григорьевич

Рождение ребёнка
15.03.1976

Сын: Балабин Алексей Викторович

Отец ребёнка: Балабин Виктор Григорьевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close