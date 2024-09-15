Тюлькин Иван Алексеев
Место рожденияМалая Чепца
Дата рождения15.06.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1874
Отец: Тюлькин Алексей Титов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тюлькина Анна Ивановна
Мать ребёнка: Тюлькина (Торопова) Анастасия Симеоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тюлькина (Торопова) Анастасия Симеоновна
Бракосочетание
14.02.1894
Рождение ребёнка
07.10.1900
Сын: Тюлькин Александр Иванович
Мать ребёнка: Тюлькина (Торопова) Анастасия Симеоновна
Рождение ребёнка
24.03.1907
Мать ребёнка: Тюлькина (Торопова) Анастасия Симеоновна
Рождение ребёнка
16.08.1909
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тюлькина (Торопова) Анастасия Симеоновна
Смерть
Неизвестно