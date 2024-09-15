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Тюлькин Иван Алексеев

Место рождения

Малая Чепца

Дата рождения

15.06.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1874

Отец: Тюлькин Алексей Титов

Мать: Тюлькина Евгения Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тюлькина Анна Ивановна

Мать ребёнка: Тюлькина (Торопова) Анастасия Симеоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тюлькин Василий Иванович

Мать ребёнка: Тюлькина (Торопова) Анастасия Симеоновна

Бракосочетание
14.02.1894

Жена: Тюлькина (Торопова) Анастасия Симеоновна

Малая Чепца, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
07.10.1900

Сын: Тюлькин Александр Иванович

Мать ребёнка: Тюлькина (Торопова) Анастасия Симеоновна

Малая Чепца, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
24.03.1907

Сын: Тюлькин Гавриил Иванович

Мать ребёнка: Тюлькина (Торопова) Анастасия Симеоновна

Малая Чепца, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
16.08.1909

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Мать ребёнка: Тюлькина (Торопова) Анастасия Симеоновна

Малая Чепца, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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