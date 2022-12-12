Великанова Феодосия Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смерти14.12.1909
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883
Сын: Великанов Илья Демьянович
Отец ребёнка: Великанов Демьян Леонтьевич
Донская обл., Кумылжинский
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Дарья Демьяновна
Отец ребёнка: Великанов Демьян Леонтьевич
Рождение ребёнка
1889
Сын: Великанов Иван Демьянович
Отец ребёнка: Великанов Демьян Леонтьевич
Рождение ребёнка
07.03.1891
Сын: Великанов Арсений Демьянович
Отец ребёнка: Великанов Демьян Леонтьевич
Рождение ребёнка
16.06.1893
Дочь: Агриппина Демьяновна
Отец ребёнка: Великанов Демьян Леонтьевич
Рождение ребёнка
05.07.1897
Дочь: Евдокия Демьяновна
Отец ребёнка: Великанов Демьян Леонтьевич
Рождение ребёнка
12.11.1899
Дочь: Феоктиста Демьяновна
Отец ребёнка: Великанов Демьян Леонтьевич
Смерть
14.12.1909
Шакин, Кумылженский муниципальный район, Волгоградская область
Причина смерти: Простуда