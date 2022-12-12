Великанова Феодосия Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Великанова Феодосия Савельевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

14.12.1909

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Сын: Великанов Илья Демьянович

Отец ребёнка: Великанов Демьян Леонтьевич

Донская обл., Кумылжинский
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Дарья Демьяновна

Отец ребёнка: Великанов Демьян Леонтьевич

Рождение ребёнка
1889

Сын: Великанов Иван Демьянович

Отец ребёнка: Великанов Демьян Леонтьевич

Рождение ребёнка
07.03.1891

Сын: Великанов Арсений Демьянович

Отец ребёнка: Великанов Демьян Леонтьевич

Рождение ребёнка
16.06.1893

Дочь: Агриппина Демьяновна

Отец ребёнка: Великанов Демьян Леонтьевич

Рождение ребёнка
05.07.1897

Дочь: Евдокия Демьяновна

Отец ребёнка: Великанов Демьян Леонтьевич

Рождение ребёнка
12.11.1899

Дочь: Феоктиста Демьяновна

Отец ребёнка: Великанов Демьян Леонтьевич

Смерть
14.12.1909
Шакин, Кумылженский муниципальный район, Волгоградская область
Причина смерти: Простуда
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