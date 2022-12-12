Шатилова (Баскакова) Марина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШатилова (Баскакова) Марина Васильевна

Шатилова (Баскакова) Марина Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.09.1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1981 г.р.

Дети

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.07.2008

Сын: Шатилов Станислав Борисович

Отец ребёнка: Шатилов Борис Юрьевич

Бракосочетание
2008

Муж: Шатилов Борис Юрьевич

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
03.01.2017

Дочь: Шатилова Мария Борисовна

Отец ребёнка: Шатилов Борис Юрьевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close