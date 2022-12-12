Шатилова (Баскакова) Марина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.09.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.07.2008
Сын: Шатилов Станислав Борисович
Отец ребёнка: Шатилов Борис Юрьевич
Бракосочетание
2008
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
03.01.2017
Дочь: Шатилова Мария Борисовна
Отец ребёнка: Шатилов Борис Юрьевич