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Щербаков Осип Ермолаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

1931

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Анисимова Марья Осиповна

Мать ребёнка: Щербакова Дарья Варфоломеевна

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Клеймёнова Марьяна Осиповна

Мать ребёнка: Щербакова Дарья Варфоломеевна

Рождение ребёнка
1890

Сын: Щербаков Гавриил Осипович

Мать ребёнка: Щербакова Дарья Варфоломеевна

Рождение ребёнка
05.12.1898

Дочь: Таныгина Екатерина Осиповна

Мать ребёнка: Щербакова Дарья Варфоломеевна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Щербаков Фирсан Осипович

Мать ребёнка: Щербакова Дарья Варфоломеевна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Щербаков Фёдор Осипович

Мать ребёнка: Щербакова Дарья Варфоломеевна

Смерть
1931

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