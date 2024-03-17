Щербаков Осип Ермолаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смерти1931
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Анисимова Марья Осиповна
Мать ребёнка: Щербакова Дарья Варфоломеевна
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Клеймёнова Марьяна Осиповна
Мать ребёнка: Щербакова Дарья Варфоломеевна
Рождение ребёнка
1890
Сын: Щербаков Гавриил Осипович
Мать ребёнка: Щербакова Дарья Варфоломеевна
Рождение ребёнка
05.12.1898
Дочь: Таныгина Екатерина Осиповна
Мать ребёнка: Щербакова Дарья Варфоломеевна
Рождение ребёнка
1900
Мать ребёнка: Щербакова Дарья Варфоломеевна
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Щербакова Дарья Варфоломеевна
Смерть
1931