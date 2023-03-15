Колесников Иван Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.05.1920
Сын: Колесников Валентин Иванович
Мать ребёнка: Колесникова Фекла
Рождение ребёнка
1921
Сын: Колесников Павел Иванович
Мать ребёнка: Колесникова Фекла
Рождение ребёнка
1924
Сын: Колесников Николай Иванович
Мать ребёнка: Колесникова Фекла
Рождение ребёнка
07.11.1927
Мать ребёнка: Колесникова Фекла
Рождение ребёнка
25.08.1930
Сын: Колесников Михаил Иванович
Мать ребёнка: Колесникова Фекла
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колесникова Фекла
Смерть
Неизвестно