Комаров Никита Степанов
мужской, родился 1829, Россия Вологодская обл.
умер Неизвестно
Дети
Комаров Степан НикитичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия Вологодская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Россия Вологодская обл.
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Панфилова (Комарова) Анастасия Никитична
Мать ребёнка: не указана
Россия Вологодская обл.
Смерть
Неизвестно