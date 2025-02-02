Комаров Никита Степанов 1829 — найти родственников по фамилии на Familio

Комаров Никита Степанов

Автор
КМ
Моисеев К.

мужской, родился 1829, Россия Вологодская обл.

умер Неизвестно

Дети
Панфилова (Комарова) Анастасия Никитична1865 г.р.
Комаров Степан НикитичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Вологодская обл.

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комаров Степан Никитич

Мать ребёнка: не указана

Россия Вологодская обл.

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Панфилова (Комарова) Анастасия Никитична

Мать ребёнка: не указана

Россия Вологодская обл.

деревня Пильчина - https://yandex.ru/archive/catalog/8f318d2b-b7bf-41c1-94e6-e0d08901bd74/18?center=2242+2719

Смерть
Неизвестно

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