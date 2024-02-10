Брюсов Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брюсов Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1891 г.р.

Дети

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Иваново, Иваново, Ивановская область
Бракосочетание
24.07.1919 ст.

Жена: Брюсова (Барановская) Юзефа Иосифовна

Киев, Украинская ССР
Рождение ребёнка
04.12.1923

Сын: Брюсов Константин Николаевич

Мать ребёнка: Брюсова (Барановская) Юзефа Иосифовна

Хмельницкий, Хмельницька область
Смерть
Неизвестно

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