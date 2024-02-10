Брюсов Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Иваново, Иваново, Ивановская область
Бракосочетание
24.07.1919 ст.
Киев, Украинская ССР
Рождение ребёнка
04.12.1923
Сын: Брюсов Константин Николаевич
Мать ребёнка: Брюсова (Барановская) Юзефа Иосифовна
Хмельницкий, Хмельницька область
Смерть
Неизвестно