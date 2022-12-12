Луценко Сергей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луценко Сергей Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.10.2007

Жена: не указана

Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Рождение ребёнка
06.10.2009

Сын: Луценко Тимур Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
29.05.2014

Дочь: Луценко Катерина Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

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