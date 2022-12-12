Луценко Сергей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.10.2007
Жена: не указана
Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Рождение ребёнка
06.10.2009
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
29.05.2014
Дочь: Луценко Катерина Сергеевна
Мать ребёнка: не указана