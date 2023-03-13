Казаков Савостей Денисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казаков Савостей Денисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Назарова Татьяна Севостьяновна

Мать ребёнка: Казакова Стефанида Филипповна

Тумаши, Сокольницкая волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1864

Сын: Казаков Потапий Савостьянов

Мать ребёнка: Казакова Стефанида Филипповна

Тумаши, Сокольницкая волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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