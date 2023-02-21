Довженко (Кисличенко) Ольга Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Довженко (Кисличенко) Ольга Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кисличенко Виктор

Мать: Мартыненко Вера Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Довженко Виталий Викторович

Отец ребёнка: Довженко Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Довженко Константин Викторович

Отец ребёнка: Довженко Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Довженко Виктор

Смерть
Неизвестно
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