Довженко (Кисличенко) Ольга Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кисличенко Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Довженко Виталий Викторович
Отец ребёнка: Довженко Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Довженко Константин Викторович
Отец ребёнка: Довженко Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Довженко Виктор
Смерть
Неизвестно