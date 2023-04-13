Waschler (Liberman) Ida — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Waschler (Liberman) Ida

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1865 г.р.

Мать

1871 г.р.

Дети

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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Liberman Samuel

Мать: Liberman Goldie

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
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