Володимеров Егор
мужской, родился 1751, Кайрево, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Супруги
Володимерова Матрена Артемьевна1757 г.р.
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Кайрево, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Родионова (Володимерова) Марфа Георгиевна
Мать ребёнка: Володимерова Матрена Артемьевна
города Симбирска помещика Есипова села Каирова(?) крестьянин