Володимеров Егор 1751 — найти родственников по фамилии на Familio

Володимеров Егор

Автор
ВБ
Блинова В.

мужской, родился 1751, Кайрево, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Супруги
Володимерова Матрена Артемьевна1757 г.р.
Дети
Родионова (Володимерова) Марфа Георгиевна1785 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Кайрево, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

города Симбирска помещика Есипова села Каирова(?) крестьянин

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Володимерова Матрена Артемьевна

взята в деревне Красноярской у посельщика Артемья Иванова

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Родионова (Володимерова) Марфа Георгиевна

Мать ребёнка: Володимерова Матрена Артемьевна

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