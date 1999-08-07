Нагорная Евдокия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти09.02.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1905
Курская губерния, Льговский район, село Дичня
Рождение ребёнка
10.07.1936
Отец ребёнка: Нагорный Илья Митрофанович
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Нагорная Лариса Ильинична
Отец ребёнка: Нагорный Илья Митрофанович
Смерть
09.02.1964