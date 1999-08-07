Нагорная Евдокия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нагорная Евдокия Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

09.02.1964

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1906 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.01.1905

Муж: Нагорный Илья Митрофанович

Курская губерния, Льговский район, село Дичня
Рождение ребёнка
10.07.1936

Сын: Нагорный Владимир Ильич

Отец ребёнка: Нагорный Илья Митрофанович

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Нагорная Лариса Ильинична

Отец ребёнка: Нагорный Илья Митрофанович

Смерть
09.02.1964
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