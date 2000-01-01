Овчинников Денис Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.09.1984
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1984
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Овчинникова Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Овчинникова Дарья Денисовна
Мать ребёнка: Овчинникова Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Овчинников Артём Денисович
Мать ребёнка: Овчинникова Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Овчинникова Ирина