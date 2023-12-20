Сиренко Ольга Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сиренко Юлия Сергеевна
Отец ребёнка: Сиренко Сергей Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сиренко Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Сиренко Сергей Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно