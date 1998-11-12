Лукашова-Байгузова Капиталина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.10.1926
Дата смерти12.11.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.06.1953
Сын: Байгузов Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Байгузов Михаил Степанович
Рождение ребёнка
17.01.1956
Дочь: Байгузова-Мутилина Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Байгузов Михаил Степанович
Смерть
12.11.1998