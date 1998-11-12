Лукашова-Байгузова Капиталина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукашова-Байгузова Капиталина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1926

Дата смерти

12.11.1998

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Байгузов Михаил Степанович

Рождение ребёнка
19.06.1953

Сын: Байгузов Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Байгузов Михаил Степанович

Рождение ребёнка
17.01.1956

Дочь: Байгузова-Мутилина Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Байгузов Михаил Степанович

Смерть
12.11.1998

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