Евдокия Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Савельевна

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Место рождения

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1745

Дата смерти

1787

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1752 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Агафья Петровна

Отец ребёнка: Петр Прохорович

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Максим Петрович

Отец ребёнка: Петр Прохорович

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Елена Петровна

Отец ребёнка: Петр Прохорович

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Федосья Петровна

Отец ребёнка: Петр Прохорович

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Прохорович

Смерть
1787
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