Евдокия Савельевна
Место рождения
Дата рождения1745
Дата смерти1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Агафья Петровна
Отец ребёнка: Петр Прохорович
Рождение ребёнка
1768
Сын: Максим Петрович
Отец ребёнка: Петр Прохорович
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Елена Петровна
Отец ребёнка: Петр Прохорович
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Федосья Петровна
Отец ребёнка: Петр Прохорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Прохорович
Смерть
1787