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Большаков Василий Геннадьевич
Большаков Василий Геннадьевич
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Место рождения
Прокопьевск
, Прокопьевский, Кемеровская область
Дата рождения
24.11.1981
Пол
Мужской
Отец
Большаков Геннадий Иванович
1959 г.р.
Мать
Большакова (Чиж) Светлана Дмитриевна
1963 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1981
Отец:
Большаков Геннадий Иванович
Мать:
Большакова Светлана Дмитриевна
Прокопьевск
, Прокопьевский, Кемеровская область
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