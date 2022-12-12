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Большаков Василий Геннадьевич

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Место рождения

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область

Дата рождения

24.11.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1981

Отец: Большаков Геннадий Иванович

Мать: Большакова Светлана Дмитриевна

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
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