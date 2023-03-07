Емельян Алексеев
Место рождения
Дата рождения1750
Дата смерти1790
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Алексей (Алемаска) (Макайкин)
Мать: Акулина Фёдорова
Рождение ребёнка
1768
Сын: Иван Емельянов
Мать ребёнка: Аграфена Иванова
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Татьяна Емельянова
Мать ребёнка: Аграфена Иванова
Рождение ребёнка
1774
Сын: Степан Емельянов
Мать ребёнка: Аграфена Иванова
Рождение ребёнка
1786
Сын: Сидор Емельянов
Мать ребёнка: Аграфена Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аграфена Иванова
Смерть
1790