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Емельян Алексеев

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Место рождения

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1750

Дата смерти

1790

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Алексей (Алемаска) (Макайкин)

Мать: Акулина Фёдорова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Иван Емельянов

Мать ребёнка: Аграфена Иванова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Татьяна Емельянова

Мать ребёнка: Аграфена Иванова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Степан Емельянов

Мать ребёнка: Аграфена Иванова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Сидор Емельянов

Мать ребёнка: Аграфена Иванова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аграфена Иванова

Смерть
1790
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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