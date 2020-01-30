Бударина (Митина) Анна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.2020
Дата смерти08.06.2010
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.12.1942
Сын: Бударин Анатолий Федорович
Отец ребёнка: Бударин Федор Герасимович
Рождение ребёнка
12.04.1953
Сын: Бударин Вячеслав Федорович
Отец ребёнка: не указан
Рождение
30.01.2020
Отец: Митин Яков Михайлович
Мать: Митина Ирина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.06.2010