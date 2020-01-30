Бударина (Митина) Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бударина (Митина) Анна Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.2020

Дата смерти

08.06.2010

Пол

Женский

Добавил:

КХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.12.1942

Сын: Бударин Анатолий Федорович

Отец ребёнка: Бударин Федор Герасимович

Рождение ребёнка
12.04.1953

Сын: Бударин Вячеслав Федорович

Отец ребёнка: не указан

Рождение
30.01.2020

Отец: Митин Яков Михайлович

Мать: Митина Ирина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бударин Федор Герасимович

Смерть
08.06.2010
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