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Камбалин Осип Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Камбалин Константин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Камбалин Иван Осипович

Мать ребёнка: Сургутанова Филиксада Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Камбалин Александр Осипович

Мать ребёнка: Сургутанова Филиксада Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Царевская Лидия Осиповна

Мать ребёнка: Сургутанова Филиксада Ивановна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Камбалина Мария Осиповна

Мать ребёнка: Сургутанова Филиксада Ивановна

Смерть
Неизвестно

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