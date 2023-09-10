Камбалин Осип Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Камбалин Константин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сургутанова Филиксада Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Камбалин Александр Осипович
Мать ребёнка: Сургутанова Филиксада Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Царевская Лидия Осиповна
Мать ребёнка: Сургутанова Филиксада Ивановна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Камбалина Мария Осиповна
Мать ребёнка: Сургутанова Филиксада Ивановна
Смерть
Неизвестно