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Брат близнец умерший в родах
Брат близнец умерший в родах
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1911
Дата смерти
1911
Пол
Мужской
Отец
Хведун Иван
Мать
Хведун ХХХХХ
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕГ
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Биография
Биография
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Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец:
Хведун Иван
Мать:
Хведун ХХХХХ
Смерть
1911
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