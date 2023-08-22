Брат близнец умерший в родах — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брат близнец умерший в родах

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

1911

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Хведун Иван

Мать: Хведун ХХХХХ

Смерть
1911
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