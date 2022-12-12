Орлова Елена Михайловна
Место рождения
Дата рождения18.03.1908
Дата смерти1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1908
Место жительства
По 1941
Место жительства
С 1941 по 1945
Место жительства
С 1946 по 1949
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1949 по 1950
Клин, Клин, Московская область
Место жительства
С 1950 по 1974
Место жительства
С 1974 по 1977
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Место жительства
По 1985
Смерть
1985