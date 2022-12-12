Орлова Елена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова Елена Михайловна

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

18.03.1908

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1908
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
По 1941
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1941 по 1945
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1946 по 1949
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1949 по 1950
Клин, Клин, Московская область
Место жительства
С 1950 по 1974
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1974 по 1977
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Место жительства
По 1985
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
1985
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
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