Новосильцев Евграф Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.01.1803
Дата смерти1870
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1803
Рождение ребёнка
1837
Сын: Новосильцев Иван Евграфович
Мать ребёнка: Новосильцева Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
16.01.1845
Дочь: Ольга Евграфовна
Мать ребёнка: Новосильцева Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новосильцев Елизар Евграфович
Мать ребёнка: Новосильцева Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новосильцева Елизавета Евграфовна
Мать ребёнка: Новосильцева Наталья Ивановна
Смерть
1870