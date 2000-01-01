Новосильцев Евграф Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новосильцев Евграф Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.1803

Дата смерти

1870

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1803

Отец: Новосильцев Иван Филиппович

Мать: Новосильцева Елизавета Евграфовна

Рождение ребёнка
1837

Сын: Новосильцев Иван Евграфович

Мать ребёнка: Новосильцева Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
16.01.1845

Дочь: Ольга Евграфовна

Мать ребёнка: Новосильцева Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новосильцев Елизар Евграфович

Мать ребёнка: Новосильцева Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новосильцева Елизавета Евграфовна

Мать ребёнка: Новосильцева Наталья Ивановна

Смерть
1870
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