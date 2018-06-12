Письменный Василий Захарович
Место рожденияРостовская область Кашарский район хутор Ново-Тарадинцовка
Дата рождения03.01.1920
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1920
Отец: Письменный Захар
Мать: Полина
Ростовская область Кашарский район хутор Ново-Тарадинцовка
Рождение ребёнка
21.04.1948
Дочь: Письменная Нина Васильевна
Мать ребёнка: Петрова Антонина Андреевна
Ростовская область, Селивановский район, Подтелковский с/с, хутор Дмитриевка
Смерть
Неизвестно