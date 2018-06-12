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Письменный Василий Захарович

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Место рождения

Ростовская область Кашарский район хутор Ново-Тарадинцовка

Дата рождения

03.01.1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1920

Отец: Письменный Захар

Мать: Полина

Ростовская область Кашарский район хутор Ново-Тарадинцовка
Рождение ребёнка
21.04.1948

Дочь: Письменная Нина Васильевна

Мать ребёнка: Петрова Антонина Андреевна

Ростовская область, Селивановский район, Подтелковский с/с, хутор Дмитриевка
Смерть
Неизвестно
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