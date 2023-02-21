Левендаль Баронесса (Орехова) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левендаль Баронесса (Орехова) Александра Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

11.03.1908

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.11.1868 ст.

Сын: Левендаль Барон Василий Николаевич

Отец ребёнка: Левендаль Барон Николай Лаврентьевич

Рождение ребёнка
18.07.1873 ст.

Сын: Левендаль Барон Лаврентий Николаевич

Отец ребёнка: Левендаль Барон Николай Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Олферьева Анна Николаевна

Отец ребёнка: Левендаль Барон Николай Лаврентьевич

Рождение ребёнка
23.10.1878 ст.

Сын: Левендаль Барон Александр Николаевич

Отец ребёнка: Левендаль Барон Николай Лаврентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левендаль Барон Николай Лаврентьевич

Смерть
11.03.1908
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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