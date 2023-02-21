Левендаль Баронесса (Орехова) Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смерти11.03.1908
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.11.1868 ст.
Сын: Левендаль Барон Василий Николаевич
Отец ребёнка: Левендаль Барон Николай Лаврентьевич
Рождение ребёнка
18.07.1873 ст.
Сын: Левендаль Барон Лаврентий Николаевич
Отец ребёнка: Левендаль Барон Николай Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Олферьева Анна Николаевна
Отец ребёнка: Левендаль Барон Николай Лаврентьевич
Рождение ребёнка
23.10.1878 ст.
Сын: Левендаль Барон Александр Николаевич
Отец ребёнка: Левендаль Барон Николай Лаврентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.03.1908
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния