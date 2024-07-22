Анастасия Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.02.1879 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Волков Федор Николаевич
Рождение ребёнка
1886 ст.
Сын: Волков Александр Федорович
Отец ребёнка: Волков Федор Николаевич
Смерть
Неизвестно