Анастасия Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнастасия Максимова

Анастасия Максимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
1886 г.р.

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Федор Николаевич

Рождение ребёнка
10.02.1879 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волков Федор Николаевич

Рождение ребёнка
1886 ст.

Сын: Волков Александр Федорович

Отец ребёнка: Волков Федор Николаевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.