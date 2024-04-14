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Диунов Максим Александрович

Место рождения

Денисово Большое, Ильинский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1812

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Диунов Александр Яковлевич

Мать: не указана

Денисово Большое, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Диунова Евдокия Афанасьевна

Рождение ребёнка
1838

Сын: Диунов Николай Максимович

Мать ребёнка: Диунова Евдокия Афанасьевна

Денисово Большое, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Диунова) Агриппина Максимовна

Мать ребёнка: Диунова Евдокия Афанасьевна

Денисово Большое, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Диунов Михаил Максимович

Мать ребёнка: Диунова Евдокия Афанасьевна

Денисово Большое, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Диунов Яким Максимович

Мать ребёнка: Диунова Евдокия Афанасьевна

Денисово Большое, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
1856
Денисово Большое, Ильинский муниципальный район, Ивановская область

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