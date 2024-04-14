Диунов Максим Александрович
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смерти1856
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Диунов Александр Яковлевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1838
Сын: Диунов Николай Максимович
Мать ребёнка: Диунова Евдокия Афанасьевна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Диунова) Агриппина Максимовна
Мать ребёнка: Диунова Евдокия Афанасьевна
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Диунова Евдокия Афанасьевна
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Диунова Евдокия Афанасьевна
Смерть
1856