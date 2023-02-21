Казин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казин Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Казина Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
1917

Сын: Казин Василий Михайлович

Мать ребёнка: Казина Евдокия Григорьевна

г. Моршанск Тамбоской области
Рождение ребёнка
23.02.1921

Дочь: Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Казина Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казин Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Казина Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Михайловна

Мать ребёнка: Казина Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Михайловна

Мать ребёнка: Казина Евдокия Григорьевна

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