Казин Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Казина Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
1917
Мать ребёнка: Казина Евдокия Григорьевна
г. Моршанск Тамбоской области
Рождение ребёнка
23.02.1921
Дочь: Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Казина Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казин Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Казина Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Михайловна
Мать ребёнка: Казина Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Михайловна
Мать ребёнка: Казина Евдокия Григорьевна