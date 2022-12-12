Тимохина Анна Борисовна
Место рождения
Дата рождения21.01.1909
Дата смерти14.12.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.09.1928
Отец ребёнка: Тимохин Георгий Павлович
Плеханово, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.12.1977
Петелино, город Тула, Тульская область