Тимохина Анна Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимохина Анна Борисовна

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Место рождения

Бородино, Киреевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

21.01.1909

Дата смерти

14.12.1977

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1905 г.р.

Дети

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Бородино, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.09.1928

Сын: Тимохин Николай Егорович

Отец ребёнка: Тимохин Георгий Павлович

Плеханово, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимохин Георгий Павлович

Смерть
14.12.1977
Петелино, город Тула, Тульская область
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