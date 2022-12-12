Чуев Сергей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.10.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1960
Рождение ребёнка
22.11.1983
Мать ребёнка: Чуева Надежда Тихоновна
Рождение ребёнка
19.01.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чуева Надежда Тихоновна
Плавск, Плавский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чуева Надежда Тихоновна