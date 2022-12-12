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Чуев Сергей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ОS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1960

Отец: Чуев Василий Терентьевич

Мать: Чуева Екатерина Афанасьевна

Рождение ребёнка
22.11.1983

Сын: Чуев Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Чуева Надежда Тихоновна

Рождение ребёнка
19.01.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чуева Надежда Тихоновна

Плавск, Плавский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чуева Надежда Тихоновна

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