Опарина Наталия Ермиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Опарина Наталия Ермиловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

12.09.1882

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Опарин Михаил Александрович

Отец ребёнка: Опарин Александр Иванович

Новобачаты, Беловский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Опарин Сергей Александрович

Отец ребёнка: Опарин Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Опарин Георгий Александрович

Отец ребёнка: Опарин Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Опарин Александр Иванович

Смерть
12.09.1882
Новобачаты, Беловский муниципальный район, Кемеровская область
От чахотки д60, оп1, 319, лист 113 оборот
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