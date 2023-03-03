Опарина Наталия Ермиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смерти12.09.1882
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Опарин Михаил Александрович
Отец ребёнка: Опарин Александр Иванович
Рождение ребёнка
1861
Сын: Опарин Сергей Александрович
Отец ребёнка: Опарин Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Опарин Георгий Александрович
Отец ребёнка: Опарин Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.09.1882
От чахотки д60, оп1, 319, лист 113 оборот