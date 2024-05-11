Шумайлов Яков Родионович
Место рожденияПесковка Песковская волость Глазовский уезд Вятская губерния
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиДо 1896
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1827
Отец: Шумайлов Родион Лаврович
Мать: не указана
Песковка Песковская волость Глазовский уезд Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Шумайлов Кронид Яковлевич
Мать ребёнка: Шумайлова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1877
Сын: Шумайлов Ерофей (Ярофей) Яковлевич
Мать ребёнка: Шумайлова Марфа Ивановна
Песковка, Омутнинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
До 1896