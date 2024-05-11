Шумайлов Яков Родионович Около 1827 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиШумайлов Яков Родионович

Шумайлов Яков Родионович

Место рождения

Песковка Песковская волость Глазовский уезд Вятская губерния

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

До 1896

Пол

Мужской

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: Шумайлов Родион Лаврович

Мать: не указана

Песковка Песковская волость Глазовский уезд Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Шумайлов Кронид Яковлевич

Мать ребёнка: Шумайлова Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1877

Сын: Шумайлов Ерофей (Ярофей) Яковлевич

Мать ребёнка: Шумайлова Марфа Ивановна

Песковка, Омутнинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
До 1896

Мы используем куки для улучшения работы сайта.