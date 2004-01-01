Чернышов Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышов Николай Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 08.03.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1929 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 08.03.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Точно жил в п. Речушка и п.Улькан Иркутской области, возможно в с.Будагово
Рождение ребёнка
01.05.1954

Дочь: Чернышова Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Макаренко Валентина Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макаренко Валентина Егоровна

Смерть
Неизвестно
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