Чернышов Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 08.03.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 08.03.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Точно жил в п. Речушка и п.Улькан Иркутской области, возможно в с.Будагово
Рождение ребёнка
01.05.1954
Дочь: Чернышова Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Макаренко Валентина Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно