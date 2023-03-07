Стародумов Илья Кириллов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1709
Дата смерти1753
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1709
Рождение ребёнка
Около 1740
Дочь: Марья Ильина
Мать ребёнка: Стародумова Дарья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1743
Дочь: Катерина Ильина
Мать ребёнка: Стародумова Дарья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1753