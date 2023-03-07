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Стародумов Илья Кириллов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1709

Дата смерти

1753

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1709

Отец: Стародумов Кирилл Софронов

Мать: Стародумова Настасья Агафонова

Рождение ребёнка
Около 1740

Дочь: Марья Ильина

Мать ребёнка: Стародумова Дарья Васильева

Слудка, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1743

Дочь: Катерина Ильина

Мать ребёнка: Стародумова Дарья Васильева

Слудка, Немский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стародумова Дарья Васильева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Слудка, Немский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1753
Слудка, Немский муниципальный район, Кировская область
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