Валеева (Валеева) Асия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.02.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Валеев Гайнулла
Нур-Султан
Рождение ребёнка
1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Валеев Гайнулла
г.Астана Казахстан
Смерть
Неизвестно