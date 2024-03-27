Валеева (Валеева) Асия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВалеева (Валеева) Асия

Валеева (Валеева) Асия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Валеев Гайнулла

Нур-Султан
Рождение ребёнка
1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Валеев Гайнулла

г.Астана Казахстан
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close